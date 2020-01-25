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Китайская вирусная пневмония

Пекин с 26 января приостанавливает междугородное автобусное сообщение

Время возобновления движения пока не известно

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Власти Пекина приняли решение о временной приостановке движения междугородных автобусов в качестве меры предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Как сообщил в субботу департамент транспорта китайской столицы, решение вступит в силу в воскресенье.

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"В соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, с завтрашнего дня [с 26 января] все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены. Время возобновления движения пока не известно", - говорится в заявлении ведомства.

В пятницу Пекин объявил высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью, связанную с эпидемией пневмонии. По последним данным, в столице подтвержден 41 случай заражения коронавирусом.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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