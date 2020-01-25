{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

СМИ: двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае

По данным газеты "Жэньминь Жибао", его состояние стабильное

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Заражение коронавирусом нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом в субботу сообщает электронная версия газеты "Жэньминь Жибао".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV зафиксировано у малолетнего жителя города Хэчи (население около 3,3 млн человек) Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему времени ребенок является самым молодым из всех заболевших. Его состояние стабильное", - сообщает издание.

В настоящее время отсутствует статистика относительно детской заболеваемости, но также известно по меньшей мере об одном случае выявления вируса у ребенка в городе Шанхае.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов сообщало, что молодые люди и дети менее восприимчивы к заболеванию пневмонией, вызываемой вирусом нового типа.

По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, на вечер субботы составляет 1394 человека, состояние 237 оценивается как тяжелое. Зафиксирован 41 летальный исход. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Военные в Ленинградской области воссоздали эпизод операции по прорыву блокады Ленинграда
Зрители также смогли посетить выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС