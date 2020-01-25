СМИ: двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Заражение коронавирусом нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом в субботу сообщает электронная версия газеты " Жэньминь Жибао ".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV зафиксировано у малолетнего жителя города Хэчи (население около 3,3 млн человек) Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему времени ребенок является самым молодым из всех заболевших. Его состояние стабильное", - сообщает издание.

В настоящее время отсутствует статистика относительно детской заболеваемости, но также известно по меньшей мере об одном случае выявления вируса у ребенка в городе Шанхае.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов сообщало, что молодые люди и дети менее восприимчивы к заболеванию пневмонией, вызываемой вирусом нового типа.

По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, на вечер субботы составляет 1394 человека, состояние 237 оценивается как тяжелое. Зафиксирован 41 летальный исход. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.