Губернатор Забайкалья рэпом поздравил студентов с Татьяниным днем

"Александр Михайлович очень хотел поздравить студентов необычно, поэтому записал видеообращение, где зачитал рэп. Делал он это [читал рэп] впервые в жизни", - пояснил журналистам пресс-секретарь губернатора Вячеслав Кулаков.

В своем поздравлении Осипов отметил, что "много разных вузов в крае классных профи выпускают". "С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там - без бед, самых топовых побед", - зачитал губернатор.

В официальном тексте поздравления Осипов добавил, что подготовку специалистов с высшим образованием в Забайкалье ведут восемь вузов. "В новом 2020 учебном году на базе Забайкальского государственного университета готовить кадры по профилю "Горное дело" будет Московский институт стали и сплавов", - отметил он.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского государственного университета Татьянин день отмечался сначала как день рождения вуза, а позднее - как праздник российского студенчества. Праздник был возрожден в 1992 году по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. С 2005 года 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.