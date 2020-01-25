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Китайская вирусная пневмония

Российские власти дадут рекомендации вузам в связи с новым коронавирусом

Рекомендации будут направлены 27 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Минздравом России разрабатывают рекомендации для вузов о необходимости принятия мер из-за нового коронавируса в Китае. Об этом ТАСС сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ.

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"Минобрнауки России совместно с Минздравом России готовит рекомендации для образовательных организаций о необходимости принятия дополнительных мер в целях недопущения распространения инфекции, вызванной коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике. Также данный вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором", - сообщил представитель Минобрнауки РФ.

Рекомендации будут направлены в понедельник, 27 января, добавили в департаменте.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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