Для Хайнаня 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на острове

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Средняя температура воздуха в южной китайской провинции Хайнань в 2019 году была самой высокой с начала метеонаблюдений в 1951 году. Об этом сообщило региональное метеорологическое управление.

Средняя температура на Хайнане в прошлом году была зафиксирована на уровне 25,7 градусов по Цельсию. Соответствующий показатель для весны превысил исторический максимум в 26,9 градусов по Цельсию. Летом средняя температура составляла 28,9 градусов по Цельсию. Что касается осадков, сообщили в управлении, то в 2019 году их выпало меньше, чем обычно, а стихийные бедствия затронули остров незначительно.

24 января по всему Китаю начнут отмечать праздник Весны (Чуньцзе) - Новый год по лунному календарю. Ожидается, что миллионы туристов посетят Хайнань за праздничную неделю выходных и в течение 40-дневного периода так называемой массовой новогодней миграции населения. Синоптики прогнозируют, что с 25 по 27 января с приходом холодного воздуха в провинции ожидается понижение температуры и осадки. Туристов призывают запастись более теплой одеждой, а также проявлять осторожность при вождении в дождливую погоду.

Новый год по лунному календарю или Чуньцзе - один из самых любимых в Китае праздников. Его принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом с традиционными новогодними блюдами, поэтому каждый китаец старается хоть ненадолго попасть в родные места. Курорты Хайнаня в это время обычно принимают миллионы китайских туристов из других регионов страны, которые приезжают за солнцем, теплым морем и мягким климатом на новогодние каникулы.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных регионов мира.