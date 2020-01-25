В Москве спасли кошку, которая застряла на четыре дня за сеткой шахты лифта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спасатели помогли выбраться кошке, застрявшей на четверо суток за сеткой шахты лифта в доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты. Пробраться туда и спасти животное жители дома не могли. Для спасения Мурки заботливые жильцы собрали сотрудников местной управляющей компании, сотрудников аварийной службы "Мослифт" и добровольцев отряда "Спасрезерв", - сообщили в департаменте.

Механик со старшим смены экипажа спасателей придумали, как обеспечить безопасный доступ туда спасателей. Лифт был остановлен на нужном этаже и в нужном положении, чтобы спасатель смог подобраться к окну, разрезать сетку с минимальным ущербом и вытащить кошку.