Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 июля внести изменения в законодательство, которые будут направлены на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал, говорится в перечне поручений.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

В тексте поручений отмечается, что необходимо внести в законодательство РФ изменения для сокращения сроков рассмотрения заявлений "в том числе за счет организации электронного взаимодействия" между территориальными органами ПФР и кредитными организациями, которые предоставляют льготную ипотеку семьям с детьми.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.