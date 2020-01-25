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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Президент поручил кабмину внести изменения в законодательство до 31 июля
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 июля внести изменения в законодательство, которые будут направлены на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал, говорится в перечне поручений.

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Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

В тексте поручений отмечается, что необходимо внести в законодательство РФ изменения для сокращения сроков рассмотрения заявлений "в том числе за счет организации электронного взаимодействия" между территориальными органами ПФР и кредитными организациями, которые предоставляют льготную ипотеку семьям с детьми.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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