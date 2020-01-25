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Китайская вирусная пневмония
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СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

Те туристы, которые уже находятся в поездке, смогут продолжить ее, но должны уделить особое внимание безопасности и здоровью
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Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекращают организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

Принятые меры вступают в силу в субботу. Они также распространяются на пакет услуг "авиабилет плюс гостиница".

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КитайКитайская вирусная пневмония
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