СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекращают организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

Принятые меры вступают в силу в субботу. Они также распространяются на пакет услуг "авиабилет плюс гостиница".