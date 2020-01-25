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Китайская вирусная пневмония

В посольстве России сообщили, что поддерживают связь с россиянами в Ухане

Там отметили, что заболевших среди них нет

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Пекине поддерживает связь с россиянами, находящимися в закрытом из-за пневмонии городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Как сообщил в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров, заболевших среди граждан России нет.

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"Посольство [России в Пекине] запросило информацию о числе российских граждан, находящихся на данный момент в Ухане", - сказал он. "Мы поддерживаем контакт с нашими соотечественниками, которые вышли на связь [с посольством]", - добавил Егоров. "По нашей информации, среди заболевших россиян нет", - резюмировал дипломат.

24 января на сайте посольства РФ в Пекине было размещено обращение к находящимся в Ухане россиянам с просьбой направить по электронной почте свое имя, номер телефона, цель пребывания в Ухане или в другом городе провинции Хубэй.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванную новым типом коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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