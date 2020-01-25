Участвующий в кругосветном плавании барк "Крузенштерн" покинул Рио-де-Жанейро

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Российский барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическую экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, завершил в субботу пребывание в бразильском порту Рио-де-Жанейро и взял курс к уругвайскому Монтевидео. Об этом в субботу сообщил медиацентр кругосветки.

"Парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту, завершил заход в бразильский порт Рио-де-Жанейро и начал движение к берегам Уругвая. Заход барка в порт Монтевидео запланирован на 1 февраля", - рассказали в медиацентре.

"Крузенштерн" прибыл в Бразилию 22 января. За время стоянки в порту на корабле были пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты отдохнули от длительного морского перехода и получили возможность ознакомиться с достопримечательностями второго по величине города Бразилии.

"Главным событием для российских моряков, несомненно, стало участие в церемонии возложения венков и цветов к Национальному монументу павшим во Второй мировой войне в Рио-де-Жанейро. Члены экипажа и курсанты с "Крузенштерна" также ознакомились с экспозициями музея и военными артефактами, посетили мавзолей и поклонились могиле неизвестного солдата", - отметили в медиацентре.

Парусник провел "открытый борт": жители и гости Рио-де-Жанейро смогли подняться на палубу одного из самых известных парусников в мире и ознакомиться с парусным вооружением корабля, условиями жизни и быта экипажа и курсантов. Такой возможностью воспользовались несколько тысяч бразильцев и представителей других стран.

"Крузенштерн" находится в плавании уже полтора месяца. За это время за кормой легенды мирового парусного флота осталось более 6 тыс. морских миль, совершен заход в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе.

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.