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Китайская вирусная пневмония
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СМИ: число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 1372

Ранее сообщалось, что от болезни погиб 41 человек
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© Xiong Qi/Xinhua via AP

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

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"По данным на 18:00 субботы по местному времени (13:00 мск), количество заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек, число летальных исходов не изменилось и составило 41", - передает ТВ.

В субботу утром Государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщал о 41 умершем и 1287 заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Как передает ТВ, случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся - 729 - в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Коронавирус также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).

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КитайКитайская вирусная пневмония
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