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Президент Эстонии призвала жителей страны гордиться русским адмиралом Беллинсгаузеном

Ранее Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен"

ТАЛЛИН, 25 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться русским мореплавателем, адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778-1852). Беллинсгаузен родился в Российской империи на острове Эзель, который ныне называется Сааремаа и принадлежит Эстонии.

"Адмирал Беллинсгаузен - хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле - наш человек, - приводит в субботу ее слова канцелярия президента Эстонии. - Он с Сааремаа (шведский остров Эзель стал частью Российской империи в 1710 году в ходе Северной войны - прим. ТАСС), он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим".

Президент Эстонии также призвала бороться с изменением климата. "Разумеется, мы можем говорить, что тяжело и сложно бороться с изменением климата, но отказываться от борьбы, безусловно, еще дороже", - добавили она.

21 января Керсти Кальюлайд сообщила в Twitter, что прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен". Ранее президентская канцелярия сообщила, что рабочая поездка Керсти Кальюлайд в Антарктиду продлится до конца января. Здесь она примет участие в торжественных мероприятиях 27 и 28 января, посвященных 200-летию открытию материка.

Парусник "Адмирал Беллинсгаузен" вышел из Кронштадта и начал путешествие, посвященное 200-летней годовщине исторической экспедиции в Антарктику, 11 июля. Цель научно-популярной экспедиции - совершить путешествие в Антарктику по следам русского мореплавателя, адмирала Фаддея Беллинсгаузена (1778-1852), который родился на острове Эзель (ныне Сааремаа). В 1819-1821 гг. Беллинсгаузен руководил кругосветной экспедицией в южнополярные моря, которая состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный". Экспедиция за 751 день плавания открыла 29 островов в Тихом и Атлантическом океанах и Антарктиду.

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды, в 2020 году предлагается провести международную экспедицию на паруснике "Мир" при содействии Русского географического общества, а на острове Ватерлоо, который был открыт в числе 29 островов во время первой антарктической экспедиции, планируется установить памятный мемориал "Первооткрывателям Антарктиды".

Теги
ЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
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