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В РПЦ считают необходимым, чтобы основам религии в школе учили представители конфессий

Митрополит Иларион напомнил, что предмет "Основы религиозных культур и светской этики", ставший обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года, преподают светские педагоги
Митрополит Иларион Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Митрополит Иларион
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Представителям религиозных конфессий необходимо дать право преподавания в школах основ религии с тем, чтобы подростки могли получить корректную информацию о той или иной религиозной культуре. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В данный момент предмет "Основы религиозных культур и светской этики", ставший обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года, преподают светские педагоги. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.

"Мы должны дать возможность нашим детям иметь прямой доступ к религиозным традициям. Причем мы не говорим о том, что светская школа должна стать площадкой для проповеди той или иной религии. Пусть дети и родители выбирают сами, в какую церковь ходить, к какой религии принадлежать. Но они [школьники] должны получать адекватные знания о религии от представителей самой этой религиозной традиции. Не обязательно духовенство, это могут быть миряне, но это должны быть люди, которые уполномочены своими религиозными организациями преподавать в школе", - сказал митрополит Иларион в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что при введении этого предмета в школьную программу были разработаны различные варианты для изучения школьниками религиозных культур или светской этики. "Но все, чего удалось добиться, - это то, что в одном классе один час в неделю уделяется культурологическому предмету. И этим практически все ограничивается. Причем преподавание ведут не люди, получившие мандат от церкви, или от исламского сообщества, или от иудейской религии, а просто преподаватели каких-то других дисциплин по совместительству. Я думаю, что этот результат взаимодействия церкви и школы не является удовлетворительным", - отметил он.

"Я надеюсь, что если этот вопрос будет решен, и не в масштабе одного часа в неделю и одного класса за весь цикл обучения, то это будет в целом способствовать и улучшению межрелигиозного климата в нашем государстве, и это в конце концов безопасности нашего государства", - резюмировал митрополит Иларион.

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