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Экологи установили в Приэльбрусье контейнеры для раздельного сбора мусора

По словам представителя Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубера Ципинова, раздельный сбора мусора будет практиковаться на склонах Эльбруса впервые

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Экологи установили контейнеры для пластика в виде большого сердца и бутылки высотой в 4 м в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), рассказал ТАСС в субботу представитель Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубер Ципинов.

"Большой железный контейнер в виде бутылки 4 м в длину и 1,5 в диаметре, в которую будут собирать пластиковые бутылки, мы установили в поселке Эльбрус. Нам это удалось сделать совместно с региональным оператором "Экологистикой". Необходимо приучать местных жителей и туристов республики к раздельному сбору мусора", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, организация "Эко-Нальчик" установила на поляне "Азау" по заказу одного из предпринимателей, который сдает в аренду горнолыжное снаряжение, большой контейнер в виде сердца, который предназначен для сбора пластика и жестяных банок. По словам Ципинова, раздельный сбора мусора будет практиковаться на склонах Эльбруса впервые.

Место установки контейнера в виде бутылки в поселке Эльбрус было согласовано с местными жителями, подчеркнул Ципинов. "На установке были местные власти, жители поселка, много школьников. Всем идея понравилась, они восприняли это положительно. Жители Эльбрусского района высказались за установку таких контейнеров в Терсколе, на полянах Чегет и Азау", - сказал он.

Ципинов также рассказал, что представители организации "Эко-Нальчик" письменно обратились к руководству республики с просьбой рассмотреть возможность установки подобных контейнеров для раздельного сбора мусора в детских садах, школах и общественных местах.

Курортная зона на склонах высшей точки Европы Эльбруса (высота над уровнем моря 5642 м) находится в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря. Ежегодно курорт посещают сотни тысяч альпинистов и горнолыжников.

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