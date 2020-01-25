Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа, на котором призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание - это наша обязанность", - приводит Синьхуа слова Си Цзиньпина. "Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы, - подчеркнул председатель КНР. - Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год (наступил в ночь на 25 января - прим. ТАСС)".

Как передает Синьхуа, на совещании было принято решение создать руководящую группу ЦК КПК, которая будет координировать работу по профилактике и борьбе с эпидемией пневмонии. Также было принято решение направить в провинцию Хубэй, где впервые произошла вспышка пневмонии, и в другие провинции Китая специальные руководящие группы для работы на местах.

Участники совещания указали на важность принятия срочных мер по лечению заболевших, увеличения численности задействованных в борьбе с пневмонией медицинских работников, в том числе военных врачей. В ходе совещания была отмечена важность своевременного и прозрачного распространения информации [о заболевании] для эффективного решения проблем как внутри Китая, так и за рубежом.