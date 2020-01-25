Николай Патрушев обсудил на Ленинградской АЭС безопасность станции и соцзащиту сотрудников

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в субботу посетил Ленинградскую АЭС, где обсудил вопросы безопасности станции и социальной обеспеченности ее сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев осмотрел второй энергоблок ВВЭР-1200 и обсудил с руководством станции вопросы физической защиты ЛАЭС, тематику безопасной эксплуатации энергоблока, квалификацию сотрудников, а также социальные вопросы, в том числе обеспеченность коллектива АЭС жильем, уровень заработной платы", - говорится в пресс-релизе.

Секретарь Совбеза отметил, что у него осталось самое хорошее впечатление от посещения ЛАЭС, подчеркнув, что "особую удовлетворенность оставила уверенность коллектива в настоящем и будущем их предприятия", сообщили в пресс-службе.

Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор в Ленинградской области. Она является крупнейшей в России АЭС по установленной мощности (4200 МВт). Первый энергоблок станции был запущен в 1973 году и выведен из эксплуатации в конце 2018 года. В настоящее время на станции действуют четыре энергоблока, еще один находится в стадии сооружения, его пуск, как сообщается на сайте ЛАЭС, планируется в 2020 году.

Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, является важнейшим градообразующим предприятием города Сосновый Бор.