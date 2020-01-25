В Музее блокады Ленинграда сообщили о повышенном притоке посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Музей обороны и блокады Ленинграда в преддверие 76-й годовщины снятия блокады отмечает повышенный интерес к экспозициям со стороны посетителей. За полдня субботы в музей пришло почти вдвое больше гостей, чем в обычные дни, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Сегодня посетили музей 937 человек. Это только за полдня работы, потому что мы были открыты только с 14 часов, так как принимали Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Обычно по статистике у нас получается в среднем 500-600 человек в день", - рассказала собеседница агентства. Она отметила, что повышенный интерес в музее связывают с тем, что 27 января будет отмечаться 76-я годовщина полного снятия фашистской блокады, а также с открытием в прошлом году новой экспозиции.

"Идут с детьми, очередь также была и на новогодние праздники, сегодня, ожидаем и завтра. Заявок у нас много на экскурсии, сегодня был ажиотаж свободного посещения", - добавили в пресс-службе.

В обновленном зале музея представлены различные экспонаты, посвященные, в частности, повседневной жизни блокадников. Среди них - блокадные санки со связкой дров, металлический примус, 125 блокадных грамм хлеба. Здесь представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. В музее есть также образцы вооружения и техники, предметов быта, форменной одежды тех лет.

Выставки к годовщине

Также в субботу открыл фотовыставку, посвященную освобождению Ленинграда от фашистской блокады петербургский Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ. Выставка носит название "Детские лица войны", на ней представлены несколько десятков фотографий детей, снятых в годы Великой Отечественной войны. В числе авторов работ - знаменитые фотохудожники Аркадий Шайхет и Анатолий Егоров, а также фотожурналист Михаил Трахман и фотокорреспондент ТАСС Казимир Лишко, военкор Иван Нарциссов.

"Здесь же демонстрируются фотографии, выполненные иностранными фотографами, в том числе немецкими офицерами, которые пугают своим цинизмом. Так, один из эсэсовцев сфотографировал еврейских детей и женщин из Подкарпатской Руси, которые ожидают своей очереди для отправки в газовую камеру в концлагере Аушвиц (Освенцим) в мае - июне 1944 года", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Завершает выставку снимок Давида Трахтенберга, сделанный 8 июля 1945 года. На нем девочка дарит цветы Герою Советского Союза Анатолию Афанасьеву во время парада на Дворцовой площади Ленинграда.

Для жителей Всеволожска Ленинградской области подготовили выставку, посвященную главным событиям Битвы за Ленинград. На центральной площади города представлена техника Музея "Битва за Ленинград" им. З. Г. Колобанова. Среди экспонатов - танк Т-34, зенитные и полевые артиллерийские орудия, легендарный ГАЗ-АА (полуторка), а также подлинные инженерные заграждения, принимавшие участие в обороне города.