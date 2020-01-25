В РПЦ предложили снимать фильмы о здоровой семейной жизни для улучшения демографии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Показ фильмов и сериалов, в которых рассказывается о здоровых семейных отношениях, мог бы поспособствовать улучшению демографических показателей в России. Такое мнение выразил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Думаю, если мы хотим очень существенно повысить наши демографические показатели, то никаких материальных пособий будет недостаточно. Нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы сама парадигма здоровой семейной жизни укоренялась, в том числе в СМИ через фильмы и через сериалы. И я очень надеюсь на то, что при новом министре культуры эта тенденция оздоровления семейных отношений так, как они показываются по телевидению, будет продолжена и будет наращиваться", - сказал он.

При этом митрополит Иларион отметил, что в нынешних сериалах, по его наблюдениям, в основном показывается тема супружеской неверности, и "весь сюжет построен на этом". "Где в этих сериалах тема многодетной семьи? Где в этих сериалах тема вообще здоровой семьи, тема супружеской верности? Ее там нет", - добавил он.