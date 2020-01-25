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В РПЦ объяснили причины золотого убранства храмов и богатого облачения архиереев

Митрополит Иларион заявил, что церковь "созидает культурное наследие настоящего и будущего", а религиозными памятниками архитектуры будут восхищаться новые поколения
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Церковь созидает культурное наследие настоящего и будущего, а религиозными памятниками архитектуры будут восхищаться новые поколения. Об этом заявил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), отвечая на вопрос, почему православные храмы украшены золотом, а архиереи носят богатые облачения.

"Если музеи занимаются тем, что сохраняют культурное наследие прошлого, то церковь занимается не только этим, а еще и тем, что созидает культурное наследие настоящего и будущего. Те храмы, которые строятся сегодня, - многие из них со временем будут признаны памятниками архитектуры, и ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами. И даже облачения, которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь будут выставлены в музеях, как сейчас в "Алмазном фонде" выставлена целая коллекция православных архиерейских облачений", - сказал он в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит Иларион отметил, что храмы зачастую являются главным местом притяжения для туристов. "Когда вы приезжаете в Рим - вы куда идете? Вы идете смотреть собор Святого Петра, а когда вы приезжаете в Париж, вы идете смотреть Нотр-Дам. А когда люди приезжают в Москву - они идут смотреть собор Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь Кремля и храм Христа Спасителя. И они восхищаются не только внешней архитектурой этих храмов, но также и их внутренним убранством. Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что воспринимается и является культурной ценностью целого народа", - добавил он.

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