Коронавирус не подтвердился у шести граждан Китая, госпитализированных в Иркутске

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Госпитализированные в Иркутске с респираторным заболеванием граждане Китая, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, заразились гриппом типа А. Лабораторные анализы не подтверждают у них коронавирус, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В субботу Минздрав региона сообщил, что пять студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, а также прибывший в Иркутск гражданин Китая госпитализированы с респираторным заболеванием. В общежитии БГУ был введен карантин. По мнению медиков, у заболевших грипп типа А, но чтобы исключить пневмонию, вызванную коронавирусом, анализы заболевших отправили для лабораторных исследований в Новосибирск.

"Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на и.о. министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву, сейчас граждане Китая находятся в инфекционной больнице, но вскоре их выпишут. "Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы <…> Карантин в общежитии БГУ снят", - цитирует пресс-служба ее слова.