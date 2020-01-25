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Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

День российского студенчества отмечают 25 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России", бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских студентов с Татьяниным днем. Поздравление он разместил в субботу на своей странице в "ВКонтакте".

"Поздравляю студентов моего родного СПбГУ и всех студентов нашей страны с праздником!" - написал Медведев.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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