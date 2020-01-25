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Более 30 российских компаний представят свои разработки на выставке спорттоваров в Мюнхене

По данным Минпромторга, на ISPO Munich 2020 отечественные компании привезут одежду, обувь, аксессуары и снаряжение

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Свыше 30 российских компаний представят свои разработки на международной выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich 2020, которая будет работать с 26 по 29 января в баварской столице. Коллективная экспозиция Russian Outdoor Village организована при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

В этом году, по данным Минпромторга, на российском стенде будут представлены одежда, обувь, аксессуары, снаряжение и другие товары от 31 компании. Некоторые из них, как компания Symbion, поставляющая экипировку для российских и международных соревнований, не первый год принимают участие в экспозиции. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора Symbion Егор Глебов, европейские потребители и партнеры в области легкой промышленности ежегодно проявляют большой интерес к продукции из России.

Выставка ISPO Munich является крупнейшим мероприятием в сфере спортивной продукции и товаров в Европе. На ней ежегодно представляют глобальные тенденции, актуальные разработки и новинки от крупнейших производителей товаров для зимних видов спорта и активного отдыха. Всего более 2,8 тыс. экспонентов представят свою продукцию на экспозиции в 2020 году в сегментах Snowsports, Outdoor, Health & Fitness, Urban и Teamsports.

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