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Китайская вирусная пневмония

PSA вывозит сотрудников из района Уханя

Французский автопроизводитель сообщил, что эвакуированных сотрудников разместят в городе Чанша прежде, чем они вернутся в свои страны

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) репатриирует сотрудников, которые не являются гражданами Китая, из района китайского города Ухань в связи с произошедшей там вспышкой пневмонии нового типа. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении компании в Twitter.

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"Компания решила репатриировать своих сотрудников, не граждан Китая, и членов их семей, которые находятся в районах рядом с китайским Уханем", - отмечается в сообщении. В компании добавили, что в этих целях были предприняты соответствующие меры "в координации с китайскими властями и генеральным консульством Франции".

Уточняется, что эвакуированные сотрудники будут размещены в городе Чанша прежде, чем вернутся в свои страны. Также сообщается, что компания вместе со своим китайским партнером Dongfeng будут оказывать поддержку китайским сотрудникам их совместного предприятия в Ухане.

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КитайФранцияКитайская вирусная пневмония
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