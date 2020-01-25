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Китайская вирусная пневмония

Туроператор "Русь-Тур" объявил о досрочном вывозе туристов с Хайнаня из-за вируса

В компании пояснили, что это связано с тем, что число заболевших на острове увеличилось

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Туроператор "Русь-Тур" в связи со вспышкой нового типа коронавируса объявил о намерении досрочно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань. Об этом говорится в сообщении компании.

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"В целях обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора "Русь-Тур" принято незамедлительное решение о вынужденной эвакуации туристов", - отмечается в сообщении на сайте туроператора.

Это в том числе связано с тем, что число заболевших на острове Хайнань увеличилось, поясняется в сообщении. Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок, сообщает туроператор.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), вывоз клиентов "Русь-Тура" с острова Хайнань начнется 26 января. Вывозные рейсы будут производиться каждый день. Сейчас на Хайнане находятся 1,1 тыс. клиентов туроператора, планируется, что они вернутся домой в течение недели, отметили в АТОР.

Ростуризм в пятницу в связи с возникновением угрозы здоровью и жизни российских туристов из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Крупнейшие туроператоры РФ объявили о приостановке продажи туров.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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