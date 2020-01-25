{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые образцы вооружений будут показаны в столице Индии на параде в честь Дня республики

В числе новинок будет продемонстрировано противоспутниковое оружие

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Торжества в честь Дня Республики Индия начнутся в воскресенье исполнением национального гимна и 21 пушечным залпом. Как сообщает информационный портал индийского правительства, официальное празднование откроется торжественной церемонией поднятия национального флага в 09:00 по индийскому времени (06:30 мск). После этого на проспекте Раджпатх в Индийской столице состоится военный парад, на котором, как ожидается, будут показаны новые образцы вооружений.

В числе таких систем анонсирована первая демонстрация противоспутникового оружия. В марте минувшего года Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела испытания под названием "Миссия Шакти", успешно уничтожив противоспутниковой ракетой цель на околоземной орбите. Премьер-министр Нарендра Моди тогда заявил, что благодаря этим испытаниям Индия "вошла в число космических сверхдержав".

Ожидается, что на параде также впервые будут показаны гаубицы "Дхануш" индийского производства, разработанные на основе гаубицы шведской компании Bofors.

В небе над Раджпатхом наряду с другими самолетами и вертолетами пролетят недавно принятые на вооружение индийскими Вооруженными силами американские вертолеты "Чинук" и "Апач".

Будет показана другая современная военная техника, в том числе танки Т-90 и БМП, построенные по советской или российской лицензии, а также боевые системы индийской разработки. Уже много лет в воздушном параде принимают участие и истребители Су-30МКИ, которые составляют основу истребительной авиации страны.

Конница и танки

Парадным строем по Раджпатху пройдет и знаменитый 61 конный полк гвалиорских улан - последняя конная часть на вооружении Индии. Вместе с ними будут показаны также кавалеристы на верблюдах, которые служат в пограничных частях. Традиционно кавалерия предшествует на параде танкам и бронетехнике.

По окончании военного парада на проспекте появятся 22 платформы на грузовиках, которые представят различные штаты и союзные территории страны, а также министерства и ведомства. Ожидается исполнение национальных танцев художественными коллективами.

В этот день 26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской Империи.

Традиционно Индия приглашает на парад в честь Дня республики высоких иностранных гостей. Почетным гостем на этом параде станет президент Бразилии Жаир Болсонару.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
Сенатор США призвал переименовать систему автопилота Tesla, чтобы не вводить в заблуждение
Эдвард Марки считает, что название системы Autopilot создает у водителей ошибочное впечатление, что управлении машиной можно полностью доверить компьютеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС