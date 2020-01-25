Мариинский театр посвятит цикл вечеров Дню полного снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная подвигу защитников города в годы Великой Отечественной войны, станет главным произведением в цикле вечеров Мариинского театра в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда. Цикл откроется в воскресенье на исторической сцене театра балетом "Ленинградская симфония" в хореографии Игоря Бельского, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

Одноактный балет был создан в 1961 году с одобрения композитора на музыку первой части симфонии. Через него прошли многие поколения солистов театра. Труппа с успехом показывала этот спектакль на гастролях в США и Великобритании.

"С 26 по 28 января в Мариинском театре пройдет серия концертов и спектаклей, приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда. В памятный для Петербурга день - 27 января - в Мариинском-2 под управлением Валерия Гергиева прозвучит легендарная Седьмая ("Ленинградская") симфония Шостаковича, которая сохранила спустя почти восемьдесят лет после премьеры колоссальную силу воздействия на слушателей", - рассказали в пресс-службе.

В этот же вечер прозвучат Второй фортепианный концерт Шостаковича и Концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Альфреда Шнитке. Солистами выступят пианист с мировой известностью Александр Торадзе и его ученица по Университету Индианы в Саут-Бенде Сивон Ким.

В Концертном зале театра 27 января прозвучат сочинения петербургских-ленинградских композиторов, в которых слышны отзвуки Великой Отечественной войны. В программе - Камерная симфония Шостаковича памяти жертв фашизма и войны, вокальный цикл "Военные письма" Валерия Гаврилина и "Маленький триптих" Георгия Свиридова, состоящий из обобщенных образов большой страны в годы спокойствия и бури. В программу включена также редко исполняемая оратория Сергея Прокофьева "На страже мира" на слова Самуила Маршака, которая создавалась в те годы, когда во всех странах развернулось движение сторонников мира. Вокальные партии исполнят солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой.

Памятным датам будут посвящены и другие события Мариинского театра. В камерных залах Мариинского-2 состоится концерт "Музыка из концлагеря", приуроченный к 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. Прозвучит моноопера Григория Фрида "Дневник Анны Франк", созданная на основе подлинного текста дневника девочки. В Концертном зале будет исполнена детская опера Ганса Красы "Брундибар". Написанная в 1942 году, а затем воссозданная композитором в Терезиенштадте для исполнения заключенными детьми, опера стала одним из символов военной трагедии.

О блокаде

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.