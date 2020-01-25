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Китайская вирусная пневмония

СМИ: у трех врачей в Пекине диагностировали новый тип коронавируса

Их госпитализировали и поместили в карантин
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Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТАСС, 26 января. Три врача в Пекине заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье сообщила газета "Жэньминь жибао" в своем Twitter.

По ее данным, в настоящее время все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из заболевших медиков ранее совершали деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае выросло до 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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