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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

В ведомстве заявили, что состояние туристов удовлетворительное
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© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор контролирует ситуацию туристами из КНР, госпитализированными ранее с признаками ОРВИ из гостиницы "Арт Москва Войковская". Предварительный диагноз у заболевших - ОРВИ, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

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Ранее директор отеля Михаил Волков сообщил ТАСС, что на данный момент в гостинице проживают 220 граждан КНР, из которых восемь были госпитализированы. По его словам, врачи продолжают обследовать других участников туристической группы, которая прибыла 25 января.

"Состояние туристов удовлетворительное, температура от нормальной до незначительного повышения. Предварительный диагноз - ОРВИ. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.

 

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