Мужчина с мечом ворвался в бар в Петербурге и начал рубить мебель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Вооруженный мечом мужчина ворвался в бар в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и начал рубить им мебель и элементы интерьера. На место прибыли полицейские, которые доставили его в отдел, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент, по данным полиции, произошел поздно вечером в субботу в баре на улице Гороховой. "Злоумышленник имел при себе меч, которым он повредил интерьер и мебель указанного бара", - сообщили в ведомстве.

В результате инцидента, по данным МВД, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал. Полицейские установили, что вооруженный мужчина является сыном хозяйки заведения, на момент прибытия на место инцидента сотрудников МВД он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полицейские выясняют причины инцидента. "Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - отметили в управлении МВД.

Местные СМИ сообщают о том, что мужчина был вооружен длинным мечом, напоминающим катану - оружие японских самураев.