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Китайская вирусная пневмония
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У жителя Канады обнаружили симптомы пневмонии нового типа

Речь идет о 50-летнем мужчине, который 22 января вернулся в Торонто из города Ухань
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ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Один из жителей Канады, предположительно, инфицирован коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в субботу сообщил журналистам представитель Минздрава страны Дэвид Уильямс. Его выступление транслировали по национальному телевидению.

"Мы хотим сообщить вам о, предположительно, первом случае появления коронавируса [в Канаде]", - сказал он. По данным специалиста, речь идет о заболевании 50-летнего мужчины, который вернулся в Торонто 22 января из китайского города Ухань. После возвращения из Китая он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывшие к нему медики были одеты в спецодежду и доставили его в больницу, где он находится в специальном помещении.

По словам Уильямса, первый тест на наличие у мужчины коронавируса, проведенный в больнице в субботу, дал положительный результат , но, согласно канадским стандартам, необходимо получить подтверждение из национальной лаборатории страны, которая также проведет тестирование.

 

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КанадаКитайская вирусная пневмония
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