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Китайская вирусная пневмония

Finnair предлагает пассажирам перенести полет в Китай из-за нового типа пневмонии

В авиакомпании отметили, что власти не вводили ограничений на поездки в Китай

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair предложила своим пассажирам возможность отменить или перенести на другое время поездку в Китай или обратно из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в субботу вечером.

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"Полеты в Китай продолжатся в обычном режиме, но если у вас есть купленный до 25 января билет в Китай или из Китая на период с 25 января по 23 февраля, то вы можете по желанию изменить сроки поездки так, чтобы она состоялась до 31 мая, или аннулировать поездку и обратиться за возмещением потраченных на билеты средств", - говорится в сообщении.

В компании указали, что никаких ограничений на поездки в Китай финские власти не вводили, а Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения страны выпустил рекомендации по поводу того, как предотвратить заражение. "Мы внимательно следим за ситуацией", - добавили в Finnair.

 

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ФинляндияКитайКитайская вирусная пневмония
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