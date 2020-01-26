СМИ: Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

"Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма", - приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.

"Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа", - указал он.