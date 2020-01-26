Сервис WeChat пригрозил блокировкой и напомнил об ответственности за слухи об эпидемии

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Администрация мессенджера WeChat пригрозила пользователям пожизненной блокировкой аккаунтов за распространение ложной информации об эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Как говорится в распространенном в воскресенье сообщении службы безопасности сервиса, виновным также может грозить уголовная ответственность и тюремный срок до семи лет.

"В настоящее время эпидемия пневмонии, вызванная новым коронавирусом, продолжает распространяться по всей стране, что привлекает внимание широкой общественности. В то же время различного рода ложные сообщения из разряда "интернет-слухов" и "как говорят" непрерывно усиливают панику", - говорится в сообщении сервиса.

Как отмечает администрация, девятая поправка к Уголовному кодексу КНР предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за распространение ложной информации "об опасности, эпидемиях, бедствиях и происшествиях", которая может привести к серьезному нарушению общественного порядка. В случаях, когда такие действия повлекут особо тяжелые последствия, наказание может составить от трех до семи лет тюремного заключения.

Администрация WeChat также заявила о том, что предпринимает активные меры по борьбе с распространением ложной информации в мессенджере, и будет частично ограничивать функции замеченных в такой деятельности аккаунтов или же бессрочно блокировать учетные записи за крупные нарушения.

Число активных пользователей WeChat в 2018 году превысило 1 млрд человек, что делает его одним из крупнейших по размеру аудитории приложений в мире.

Ход эпидемии

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56.

Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Власти Китая 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.