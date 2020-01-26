Китай окажет содействие США в эвакуации сотрудников генконсульства в Ухане

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Китая окажет помощь США в эвакуации сотрудников американского генконсульства из охваченного эпидемией коронавируса нового типа города Уханя. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"В настоящее время американская сторона внесла предложение вывезти сотрудников генерального консульства США в Ухане на родину. В соответствии с международной практикой Китай, учитывая правила эпидемиологической защиты, примет необходимые меры и окажет содействие и помощь", - указала дипломат.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Госдепартамент заявил о планах эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане на родину. Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. 28 января спецборт из Китая должен прибыть в Сан-Франциско.

Город Ухань с 23 января фактически находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты.

Ход эпидемии

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 56.

Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Власти Китая 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.