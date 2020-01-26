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Установлен автор фильма об Антарктиде, найденном на Земле Франца-Иосифа

Автором является инженер и художник Николай Швырков

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" установили автора кинопленки 1970-х годов об антарктической станции "Молодежная", фильм был найден на острове Хейса арктического архипелага Земля Франца-Иосифа. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов, подтверждено авторство инженера и художника Николая Швыркова.

В одном из зданий заброшенной полярной станции на острове Хейса была найдена старая кинопленка, собранная из черно-белых и цветных фрагментов. Сотрудники нацпарка предположили, что на пленке - съемки жизни и быта полярников геофизической обсерватории имени Эрнста Кренкеля, которая располагалась на острове. Но после реставрации и оцифровки выяснилось, что это хроника с антарктической станции "Молодежная" 1970-х годов.

"И мы стали искать: это почти детективная история, потому что, когда мы взяли эту пленку, было ничего не понятно - ни год, ни место, ни кто автор этой пленки. Выяснилось, что автор - это Николай Ильич Швырков. Мы выяснили это благодаря помощи наших коллег из музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге", - сказал Ермолов.

На пленке достаточно большой фрагмент посвящен художнику и его картинам, на которых изображены северное сияние, полярные виды, разгрузка судов среди льдов, пингвины и полярные медведи. Снят и художник за работой. Это и есть автор кинохроники. "В музее Арктики и Антарктики есть замечательный [сотрудник] Валерий Сергеевич Ипполитов. Он почетный полярник, много раз был в Арктике и Антарктике, у него много зимовок, он был начальником дрейфующих станций Северный полюс - 19 и Северный полюс - 30, был начальником антарктических станций, - рассказал историк. - Увидев эти кадры, он сказал, что художник - это Николай Ильич Швырков. Он с ним работал, в том числе на "Молодежной".

Оказалось, что часть хроники снята в 1972-1974 годах. "Это была Восемнадцатая советская антарктическая экспедиция, она работала на многих станциях, и на станции "Молодежная" инженером работал Николай Швырков", - добавил Ермолов.

И физик, и лирик

Швырков занимался ракетным зондированием атмосферы. Метеорологические ракеты М-100, запуск которых показан на пленке, поднимались до ста километров, гораздо выше обычных метеорологических зондов. Ракета передавала данные о температуре, влажности, давлении и другие параметры. Запуски проводили по всему земному шару, в том числе с острова Хейса и станции "Молодежной". "Швырков был, как говорит Ипполитов, стартовик на СЗРА, то есть станции ракетного зондирования атмосферы. Он занимался ракетами, он готовил их к запуску, старту, он был ракетчиком", - пояснил представитель нацпарка.

При этом Швырков хорошо рисовал, его работы хранятся в том числе в музее Арктики и Антарктики. "Он провел семь зимовок в Антарктиде и несколько зимовок на острове Хейса. Был очень хорошим специалистом и при этом очень талантливым человеком: и художник, и спортсмен, и хороший ученый, инженер, очень творческий и разносторонний, - отметил историк. - Такой прямо человек эпохи Возрождения: и физик, и лирик, как принято говорить".

Николай Швырков, как удалось выяснить, скончался в 2010 году. В нацпарке планируют связаться с его родственниками. Как сказал Ермолов, хронику будут использовать и в проектах парка, поскольку работы в Арктике и Антарктике велись аналогичные. "Мы сначала были немного разочарованы, когда оказалось, что на пленке Антарктида, но в Арктике и Антарктике работали одни и те же люди, - добавил он. - И очень здорово, что это все нашлось в дни празднования 200-летия открытия Антарктиды - 28 января будем отмечать это событие".

Нацпарк и станции

Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная") расположена на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Станция была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать до 200 человек. После пожара в 2001 году станция была законсервирована, свою работу она возобновила в 2004 году. Сейчас на станции работают пять-шесть человек.

Станция "Молодежная" работала в Антарктиде с 1962 года. На ней могли одновременно жить до 150 человек. В 1999 году база была законсервирована, а в 2006 году переведена на сезонный режим работы, то есть только летом.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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