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Китайская вирусная пневмония

Коронавирус у госпитализированных в Москве туристов из Китая не обнаружен

Почти всех пациентов выпишут на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого была зарегистрирована в конце прошлого года в городе Ухань, не обнаружен у госпитализированных 25 января из гостиницы "Арт Москва Войковская" туристов из КНР. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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"Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вчера вечером, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-CoV является отрицательным, - заявили в ведомстве. - Вирус не обнаружен".

В департаменте здравоохранения добавили, что все пациенты будут выписаны на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А. "Она проходит соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ведомства ТАСС информировали, что госпитализированные из московской гостиницы граждане Китая находятся в удовлетворительном состоянии, признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили, что у всех обследованных не обнаружено коронавируса, и добавили, что грипп А выявлен у " ряда больных". "Ситуация на контроле Роспотребнадзора," - говорится в сообщении. Отмечается также, что из всех госпитализированных гостей из Китая проживающих или прибывших из города Ухань нет. "При поступлении в стационар состояние туристов удовлетворительное, температура - от нормальной до незначительного повышения и признаки ОРВИ. В гостинице организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, организовано медицинское наблюдение", - добавили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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