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Пожар в поселке в Томской области

Тела погибших в Томской области 11 граждан Узбекистана доставили на родину

Для опознания погибших при пожаре провели ДНК-экспертизу

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Тела 11 граждан Узбекистана, которые погибли 21 января при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, прошли процедуру опознания и доставлены на родину. В воскресенье состоятся их похороны, сообщил ТАСС глава узбекской диаспоры в Томске Саматула Рузиев.

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Ранее СУ СКР по региону сообщал, что на пожаре погибли 12 человек: 11 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Тела обгорели до неузнаваемости, опознать традиционным способом их было невозможно, следователи назначили ДНК-экспертизу. Как уточнял ТАСС Рузиев, для экспертизы самолетом МЧС Узбекистана в Томск были доставлены образцы ДНК родственников погибших.

"Тела доставлены на родину, всех (11) вместе отправили <…> Сегодня уже похороны. Все экспертизы провели - образцы ДНК привезла из Узбекистана делегация, которая приезжала сюда (в Томскую область) со следственной группы. Совместно с российскими следственными группами все определили, все, как положено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двое пострадавших, которые смогли спастись при пожаре, остаются в Асине на время проведения следственных действий. Власти Асиновского района обеспечили их питанием, местом для проживания и средствами на неотложные нужды.

Теги
УзбекистанРоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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