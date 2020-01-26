На Сахалине завершили эвакуацию рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Спасатели завершили эвакуацию всех рыбаков, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В воскресенье в результате начавшегося отлива и отжимного ветра в заливе Мордвинова произошел откол льдины. В 20 метрах от берега оказались около 600 рыбаков. По данным МЧС, ширина образовавшейся трещины составила около 10 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

"В 18:30 местного времени (10:30 мск) всех рыбаков, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, из 600 рыбаков спасатели эвакуировали 217 человек. Остальные ранее выбрались на берег самостоятельно.