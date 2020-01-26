Анализы выявили ОРВИ у трех жителей Татарстана, обратившихся к врачам после поездки в КНР

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Исследования подтвердили ОРВИ у трех жителей Татарстана, обратившихся с повышенной температурой в медучреждение после возвращения из Китая. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

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В пятницу с повышенной температурой к врачам обратились три человека, прибывших 24 января в Татарстан из Китая. Один из них от госпитализации отказался, двое были госпитализированы.

"Готовы результаты анализов троих жителей города, вернувшихся 24 января из Китая. <…> Все выявленные вирусы являются обычными известными вирусами, вызывающими острые респираторные вирусные инфекции", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у двух доставленных в больницу обнаружен вирус парагриппа первого типа. У отказавшегося от госпитализации - респираторно-сентенциальный вирус.

"Это обычное ОРВИ, широко распространенное в эпидсезон ОРВИ на территории страны", - пояснили в пресс-службе.