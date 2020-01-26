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Китайская вирусная пневмония

В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park

В Disneyland заявили, что отели на его территории будут оставаться открытыми

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Два крупных развлекательных комплекса в Гонконге - Disneyland и Ocean Park - с воскресенья временно закрылись для посетителей на фоне угрозы распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайтах тематических парков.

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"В ответ на указ правительства об уровне экстренного реагирования на острые респираторные заболевания, связанные с новым возбудителем инфекции, ставя безопасность наших гостей и сотрудников на первое место, Ocean Park будет временно закрыт с сегодняшнего дня (26 января) до дальнейшего уведомления", - сообщила администрация Ocean Park.

Аналогичное заявление опубликовал и Disneyland, уточнив, что отели на его территории будут оставаться открытыми. "Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и правительством относительно развития ситуации и объявим дату открытия парка, как только они подтвердят, что это целесообразно", - отмечается в заявлении.

Власти Гонконга ввели повышенный уровень реагирования на угрозу распространения коронавируса нового типа. Департамент образования принял решение о продлении каникул для школьников до 17 февраля. В настоящее время в Гонконге подтверждено пять случаев заражения пневмонией нового типа. Все заболевшие приехали из города Ухань.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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