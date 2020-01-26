Патрушев возложил цветы на Пискаревском кладбище, почтив память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в воскресенье возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, почтив память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Вместе с Патрушевым в церемонии возложения участвовали участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады (отмечается 27 января)", - говорится в сообщении.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.