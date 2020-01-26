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Федор Конюхов начал подготовку к путешествию на "солнечном катамаране" через океаны

Путешественник планирует провести экологический мониторинг на предмет загрязнения океанов микропластиком

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рабочая группа проекта "Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны", в рамках которого российский путешественник Федор Конюхов планирует пересечь два океана, приняла решение о начале строительства "солнечного катамарана" в январе. Об этом ТАСС информировал менеджер проекта и его сын Оскар Конюхов.

Ранее сообщалось, что Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии. В двух переходах через океаны он проведет экологический мониторинг на предмет загрязнения микропластиком. Катамаран оборудован специальным устройством по сбору предметов с поверхности океана (специальная сетка, растянутая между поплавками).

"На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы по проекту - "Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны". Международная команда утвердила график работ по проекту на этот год. С января по май 2020 в Англии на верфи Rannoch Adventure, с которой команда экспедиционного штаба Федора Конюхова сотрудничает уже 10 лет, будет построен корпус катамарана", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на сентябрь запланирован спуск катамарана на воду и ходовые испытания. В графике заложены несколько месяцев, октябрь и ноябрь, для устранения возможных неполадок, тестирования оборудования. На декабрь 2020 года намечена отправка катамарана в разобранном состоянии, в двух контейнерах, на остров Тенерифе (Канарские острова).

Федор Конюхов - российский путешественник и исследователь, который совершил пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.

Теги
РоссияКонюхов, Федор Филиппович
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