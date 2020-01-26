Пока нет возможности уехать. Российская студентка рассказала о происходящем в Ухане

ПЕКИН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Российские студенты Уханьского университета не испытывают паники в связи с эпидемией пневмонии в Китае, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, никто из них не болеет, но они хотели бы выехать на родину до нормализации ситуации. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС по телефону студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, проходящая в этом вузе годичную стажировку.

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Сейчас в Ухане, по ее словам, находятся восемь студентов этого университета из России. "В целом все неплохо, нормально, паники нет", - сказала 21-летняя Майя. "Непонятно, что будет дальше, но пока мы держимся оптимистично", - добавила девушка. "Мне рассказывают родственники, что в российских новостях говорят о панике. Абсолютно ничего такого не замечала", - отметила она.

Многие студенты-россияне, по ее словам, выехали из Уханя в Россию или в другие китайские города еще до введения в городе строгих карантинных мер. "Мы стараемся не выходить за пределы университетского городка", - продолжила Майя. Студентам, рассказала девушка, разрешено выходить за пределы кампуса, хотя администрация советует не покидать его пределы и "оставаться по мере возможности в общежитии".

"Приходится все равно покупать продукты. Изредка приходится выбираться, очень редко". Продукты, по ее словам, закупаются в ближайшем торговом центре, буквально у ворот университета. Действует также и доставка еды. В самом университетском городке работают две столовые.

"Желание выехать из города есть, - сказала студентка. - Но пока такой возможности нет".

Как сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, с китайской стороной прорабатывается вопрос о возможности эвакуации находящихся в Ухане россиян.

Изоляция

Российская студентка подтвердила, что мосты через Янцзы, связывающие различные части города, перекрыты, так же, как и проходящий под руслом реки автомобильный тоннель. "Ханькоу (район города, где сложилась наиболее опасная ситуация и где находится железнодорожный вокзал) изолирован. Про остальные районы не знаю", - поделилась она. "Нас постоянно контролируют, проверяют тепловизорами, в том числе при входе в столовую. Это очень хорошо. Мы очень одобряем все действия, которые предпринимает китайское правительство. Вряд ли можно было лучше подойти к этой проблеме", - отметила Майя.

Зимние каникулы в Уханьском университете, уточнила она, продлили до 2 марта.