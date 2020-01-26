Патриарх Кирилл назвал Рождественские чтения образцом народной активности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье дал старт XXVIII Международным Рождественским образовательным чтениям в храме Христа Спасителя, которые в этом году приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это событие является примером консолидации народной активности.

"Сегодня в Рождественских чтениях мы имеем замечательный образец народной активности всех тех людей, которые активно работают для блага Русской православной церкви, тех кто себя отождествил с церковью. Мы видим стремление встречаться, обсуждать важные проблемы, вырабатывать методологию совместной работы", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, у Рождественских чтений есть большой потенциал, несмотря на то, что у них нет канонического статуса. "В какой-то степени Рождественские чтения стали неофициальным, квази-Поместным собором, потому что на них присутствуют все: епископат, духовенство, монашествующие, миряне. У этого собрания, конечно, нет канонической силы Поместного собора, но у него есть потенциал, равный этому собору или приближающийся к потенциалу собора <...> Как часто выступающие на этих чтениях помогают мне как патриарху, нашему епископату и духовенству понять, что надлежит делать сегодня для укрепления веры православной в жизни нашего народа", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он отметил, что одним из важнейших направлений работы чтений является тема образования. "Конечно, наиболее важным направлением этой работы является образование: преподавание основ православной культуры в школах, вообще преподавание в средних учебных заведениях разным способом того, что способно открыть нашей молодежи понимание основ духовной жизни, роли и значения церкви <...> Вы через свое слово, опираясь на свой жизненный опыт, на свою веру, передаете такие культурные знания людям, в первую очередь, детям и молодежи, которые помогают им соединить культуру и веру, веру и знание, и стать современными православными людьми", - заключил патриарх Кирилл.

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения состоялись в Москве в 1993 году. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап пройдет с 26 по 29 января 2020 года в Москве.