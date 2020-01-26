{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Клиенты "Интуриста" пока не просили о досрочном выезде с Хайнаня

Ранее о намерении начать досрочный вывоз туристов с Хайнаня сообщил туроператор "Русь-Тур"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские клиенты "Интуриста", отдыхающие на китайском острове Хайнань, пока не запрашивали туроператора о возможности досрочного выезда с курорта из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Интуриста".

"Что касается Хайнаня, заявок на досрочное возвращение от агентов и туристов не поступало", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, планируется ли досрочный вывоз туристов в связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. В "Интуристе" отметили, что клиенты туроператора также отдыхали на материковой части Китая, но все они уже вернулись домой, поскольку заезды были во время и сразу после новогодних каникул.

О намерении начать досрочный вывоз туристов с Хайнаня в субботу сообщил туроператор "Русь-Тур". В пресс-службе Tez Tour отметили, что точная информация по ситуации на Хайнане будет известна в понедельник. Представители других туроператоров пока не ответили на запрос ТАСС.

Китай меняют на альтернативу

"Интурист", как и другие крупные российские туроператоры, в пятницу приостановил продажу туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма. Помимо аннулирования туров компания предлагает туристам альтернативные направления отдыха.

"На заявки, срок действия которых еще не наступил в пределах ближайшей недели, предложены альтернативные маршруты из ассортимента направлений "Интуриста". В частности, страны Юго-Восточной Азии - Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, либо аннуляции турпродукта с возвратом денежных средств. По одной заявке туристы предпочли отправиться на майские праздники в Турцию", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Новые туры в Китай сейчас не подтверждаются, по более дальним датам заезда ситуация решается по мере поступления запросов, отметили в компании.

О ситуации с вирусом

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Музей в Освенциме начинает создавать "сеть дипломатии памяти"
Первые представители музея уже назначены в США и Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС