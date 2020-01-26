Клиенты "Интуриста" пока не просили о досрочном выезде с Хайнаня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские клиенты "Интуриста", отдыхающие на китайском острове Хайнань, пока не запрашивали туроператора о возможности досрочного выезда с курорта из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Интуриста".

"Что касается Хайнаня, заявок на досрочное возвращение от агентов и туристов не поступало", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, планируется ли досрочный вывоз туристов в связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. В "Интуристе" отметили, что клиенты туроператора также отдыхали на материковой части Китая, но все они уже вернулись домой, поскольку заезды были во время и сразу после новогодних каникул.

О намерении начать досрочный вывоз туристов с Хайнаня в субботу сообщил туроператор "Русь-Тур". В пресс-службе Tez Tour отметили, что точная информация по ситуации на Хайнане будет известна в понедельник. Представители других туроператоров пока не ответили на запрос ТАСС.

Китай меняют на альтернативу

"Интурист", как и другие крупные российские туроператоры, в пятницу приостановил продажу туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма. Помимо аннулирования туров компания предлагает туристам альтернативные направления отдыха.

"На заявки, срок действия которых еще не наступил в пределах ближайшей недели, предложены альтернативные маршруты из ассортимента направлений "Интуриста". В частности, страны Юго-Восточной Азии - Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, либо аннуляции турпродукта с возвратом денежных средств. По одной заявке туристы предпочли отправиться на майские праздники в Турцию", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Новые туры в Китай сейчас не подтверждаются, по более дальним датам заезда ситуация решается по мере поступления запросов, отметили в компании.

О ситуации с вирусом

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.