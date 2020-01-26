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Китайская вирусная пневмония

В Японии зафиксирован четвертый случай заражения новым коронавирусом

Четвертым заразившимся стал китайский турист, приехавший из Уханя

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Четвертый случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии. Об этом в воскресенье объявило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что четвертым заразившимся человеком стал китайский турист, приехавший из Уханя. По данным врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

 

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ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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