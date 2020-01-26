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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор опроверг подозрение на коронавирус у пассажиров поезда Пекин - Москва

В ведомстве отметили, что ни одного пассажира с поезда не снимали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадозора по железнодорожному транспорту опровергло информацию о наличии подозрения на коронавирус у пассажиров поезда Пекин - Москва во время остановки на вокзале Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в свердловском территориальном отделе управления в воскресенье.

Ранее портал E1 со ссылкой на источник сообщил, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга остановлен поезд Пекин - Москва, якобы из-за того, что "поезд везет больную женщину, с китайским коронавирусом, но это на уровне слухов".

"Это дезинформация. На сегодняшний день ни одного пассажира данного поезда не снимали, не останавливали [с подозрением на коронавирус]. Поезд идет по графику", - сказал Корольков.

В региональном Минздраве ТАСС также подтвердили, что не располагают информацией об обращениях пассажиров поезда с подозрением на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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