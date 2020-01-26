Российские военные в Таджикистане поздравили ветерана обороны блокадного Ленинграда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские военные поздравили единственного оставшегося в живых ветерана обороны Ленинграда в Таджикистане. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие 201 военной базы поздравили лишенного зрения фронтовика Олега Дмитриевича Соболева, участвовавшего в освобождении блокадного Ленинграда", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, 96-летний Олег Дмитриевич много лет не выходит из своего дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях. Поэтому военный оркестр под окнами дома фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - "Прощание славянки", "День победы", "Смуглянка".

Олег Дмитриевич ушел на фронт добровольцем и свой первый бой принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в 7 км от Петергофа. Через год его перевели в 50-ю бригаду морской пехоты, где он провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград. Олег Соболев прошел всю войну, дойдя до Берлина и Праги. За свою служебно-боевую деятельность ветеран войны был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны I степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком "Защитнику Ораниенбаумского плацдарма" и другими медалями. В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде.

"Через несколько лет он начал свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты "Точикистони Сурх", а через год стал работать помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах "Комсомолец Таджикистана" и "Сталинобод", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан, он - автор книг и стихов. Ветеран более 50 лет являлся членом Союза журналистов СССР, а в 2014 году был награжден почетной грамотой Академии наук Республики Таджикистан.

О военной базе в Таджикистане

Дислоцированная в Таджикистане 201 военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.