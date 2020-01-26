{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские военные в Таджикистане поздравили ветерана обороны блокадного Ленинграда

Военный оркестр под окнами дома 96-летнего фронтовика Олега Соболева исполнил популярные композиции военных лет - "Прощание славянки", "День победы", "Смуглянка"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские военные поздравили единственного оставшегося в живых ветерана обороны Ленинграда в Таджикистане. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие 201 военной базы поздравили лишенного зрения фронтовика Олега Дмитриевича Соболева, участвовавшего в освобождении блокадного Ленинграда", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, 96-летний Олег Дмитриевич много лет не выходит из своего дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях. Поэтому военный оркестр под окнами дома фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - "Прощание славянки", "День победы", "Смуглянка".

Олег Дмитриевич ушел на фронт добровольцем и свой первый бой принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в 7 км от Петергофа. Через год его перевели в 50-ю бригаду морской пехоты, где он провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград. Олег Соболев прошел всю войну, дойдя до Берлина и Праги. За свою служебно-боевую деятельность ветеран войны был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны I степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком "Защитнику Ораниенбаумского плацдарма" и другими медалями. В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде.

"Через несколько лет он начал свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты "Точикистони Сурх", а через год стал работать помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах "Комсомолец Таджикистана" и "Сталинобод", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан, он - автор книг и стихов. Ветеран более 50 лет являлся членом Союза журналистов СССР, а в 2014 году был награжден почетной грамотой Академии наук Республики Таджикистан.

О военной базе в Таджикистане

Дислоцированная в Таджикистане 201 военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги
ТаджикистанРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Граждан КНР с подозрением на коронавирус не пустят через границу в Благовещенске
На благовещенской таможне ввели двойной контроль: специалисты оценивают состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на самом пункте пропуска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС