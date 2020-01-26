Власти Китая поддержали продление новогодних каникул из-за эпидемии

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и рабочая группа ЦК КПК по противодействию эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, поддержали идею продления в Китае праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки этого заболевания. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

"Для подготовки надлежащих мер по контролю и профилактике эпидемии после праздников будет целесообразным продлить в честь Чуньцзе и скорректировать время возобновления занятий", - приводит агентство выдержки из решений совместного совещания.

Школьные каникулы уже продлены из-за распространения коронавируса в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также городах центрального подчинения Пекине и Шанхае.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.