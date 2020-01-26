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Под Калининградом прошел Марш жизни в память о жертвах Холокоста

Участники акции прошли восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагеря Штуттхоф на берег Балтийского моря, где их затем жестоко убили

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Марш жизни в память о жертвах Холокоста прошел в воскресенье под Калининградом. Жители самого западного российского региона проследовали по маршруту "Марша смерти" 1945 года, когда нацисты зимой 1945 года устроили на берегу Балтийского моря жестокую расправу над тысячами евреев - узниками концлагеря Штуттхоф, сообщил ТАСС глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

"Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году - в год 75-летия Великой Победы - началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов", - рассказал Заливатский.

Затем участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в поселок Пальмникен (ныне Янтарный). Там нацисты жестоко расправились с людьми. Тех, кто после "Марша смерти" остался в живых, загоняли в ледяные воды Балтийского моря и расстреливали.

О жуткой трагедии, которая произошла в ночь с 31 января на 1 февраля 1945 года, напоминает памятник "Жертвам марша смерти под Кенигсбергом", воздвигнутый на морском берегу Янтарного. Около 400 человек стали участниками состоявшегося у памятника митинга. В нем приняли участие губернатор области Антон Алиханов, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, депутаты, представители дипломатических ведомств Германии, Польши, Литвы, религиозных общин, жители Янтарного. Акция завершилась зажжением поминальных свечей и возложением к памятнику цветов.

Теги
ГерманияЛитваРоссияПольшаАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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